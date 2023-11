"Non mi piace comprare nella ressa. In queste situazioni di grandi svendite, poi, finisce che pur di comprare fai acquisti sbagliati, di cui arrivata a casa ti penti. Quindi anche se mi ricordassi del Black Friday, che spesso mi sfugge tra i mille impegni quotidiani, eviterei la corsa all'acquisto in questo giorno". A parlare così del giorno dello shopping per eccellenza è Alba Parietti, che all'Adnkronos confessa di non amare la corsa all'acquisto che caratterizza il quarto venerdì di novembre. Tanto meno via internet: "Lo shopping online - sottolinea - lo detesto. A me piace andare nei negozi, guardare, provare, anche perché ho preso delle fregature terribili quando ho acquistato senza toccare con mano. Online al limite farei la spesa, perché lì puoi acquistare prodotti di marche e formati che già conosci. Ma ho un brutto rapporto con la tecnologia, come molti della mia generazione, e quindi finisco sempre per andare al supermercato".

La conduttrice televisiva è altrettanto netta sul non affidare ad altri i suoi acquisti: "Non sono mai ricorsa ad un personal shopper. Ho le idee troppo chiare e un gusto troppo personale per ricorrere a qualcun altro. Chiaramente per gli spettacoli mi è successo che una costumista potesse prendere delle cose per me ma sempre con indicazioni più che precise da parte mia".