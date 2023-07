Brad Pitt al Gp di Silverstone, girerà un film sulla F1

Brad Pitt è stato avvistato sul circuito di Silverstone domenica, prima del Gran Premio di Gran Bretagna. L'attore hollywoodiano girerà lì le scene del suo prossimo film sulla Formula 1. Insieme alla co-star Damson Idris indossavano tute da corsa bianche e nere per rappresentare il team fittizio APXGP mentre si mescolavano tra i veri piloti sulla griglia del circuito nel Northamptonshire.

Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton è il co-produttore del film Apple, ancora senza titolo, che viene realizzato in collaborazione con la F1, garantendo al progetto un accesso speciale alle piste e ai piloti. Dopo essere sceso in pista a Silverstone, l'attore premio Oscar ha parlato dell'esperienza con il presentatore di Sky Sports ed ex pilota di F1 Martin Brundle: "È fantastico essere qui. Ci stiamo divertendo un sacco, è il momento più bello della mia vita".

Rivelando ulteriori dettagli sul film in uscita, l'attore ha spiegato che il suo personaggio era un pilota di F1 negli anni '90 che ha subito un "terribile incidente". Il suo amico e proprietario della squadra, interpretato da Javier Bardem, lo chiama per chiedergli di tornare a gareggiare per aiutare la sua squadra che si trova in fondo alla classifica. Pitt ha dichiarato che il film "dovrebbe essere il più autentico possibile", in quanto sono stati assunti esperti di F1 che hanno "gestito lo spettacolo come se fosse reale". E ha aggiunto: "Lewis, che è anche il nostro produttore, è davvero intenzionato a rispettare lo sport, a mostrarlo per quello che è. E devo dire che, da civile, non avevo idea di cosa ci volesse per essere un pilota: sono atleti straordinari per i quali ho molto rispetto, tutti quelli che sono là fuori, in tutte le classi". Pitt ha preso confidenza con le macchine di Formula 2 per due mesi, prima sul circuito Paul Ricard in Francia e poi a Silverstone.

Joseph Kosinski, noto per il suo lavoro su Top Gun: Maverick, dirigerà il film e Hamilton lo co-produrrà insieme a Plan B Entertainment e Jerry Bruckheimer Films.

Al Gran Premio di Gran Bretagna erano presenti numerosi volti noti, tra cui la popstar colombiana Shakira, il cantante degli One Direction Liam Payne e la star dell'Eurovisione Sam Ryder. Anche l'attrice Florence Pugh ha fatto il tifo per i piloti, mentre l'ex presentatore di Top Gear Richard Hammond ha dichiarato all'agenzia di stampa PA che la giornata è stata "fantastica". L'attore-cantante Damian Lewis ha eseguito l'inno nazionale per il Gran Premio, mentre i Rudimental hanno intrattenuto l'area della Red Bull Pole Position.

Max Verstappen ha conquistato la sesta vittoria consecutiva, mentre Lando Norris ha lottato con Hamilton per mantenere il secondo posto e tenere il britannico in terza posizione.