Il manager dopo l'apparizione in tv su Rete 4: "Non preoccupatevi"

"Sto da dio, non preoccupatevi. Sono dimagrito, in un anno ho perso 20 chili". Flavio Briatore smentisce le voci allarmanti sulla sua salute e ribadisce che il dimagrimento evidente, sottolineato anche da Bianca Berlinguer su Rete 4 nella prima puntata di E' sempre Carta Bianca, è legato esclusivamente al controllo della dieta. "Non preoccupatevi, sarò ancora con voi spero per tanto tempo. Mangio poco e faccio attenzione al cibo, tra un pasto e l'altro faccio trascorrere 16 ore", dice ribadendo che i risultati sono legati al digiuno intermittente. "Sto benissimo, sono in salute e in forma! Grazie a tutti i miei follower (poi vi racconterò la mia dieta)", dice Briatore.