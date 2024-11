L’amore per la moglie, l’attrice Arianna Montefiori, la crisi durante la pandemia, la rinascita, Sanremo e la Lazio,. Mattia Briga a tutto tondo parla all’Adnkronos e regala uno show-case in esclusiva del suo ultimo singolo, ‘Vieni con me’, in uscita oggi su etichetta Ninho de Rua.