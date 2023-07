Brigitte Bardot, malore in casa per il caldo a Saint-Tropez

Servizi di emergenza a casa di Brigitte Bardot mercoledì mattina, dopo che l'attrice 88enne ha accusato un lieve malore probabilmente dovuto al caldo. A riportare la notizia Bfm Tv e l'edizione online del quotidiano "Le Figaro". Secondo il canale di informazione 24 ore su 24, i vigili del fuoco si sono recati a casa dell'attrice a Saint-Tropez per prestarle soccorso.

La notizia è stata confermata al "Var Matin" dal marito di Brigitte Bardot, Bernard d'Ormale, che ha spiegato che alle 9 del mattino la diva ha avuto "difficoltà a respirare". "Era più forte del solito, ma non ha perso conoscenza", ha spiegato il marito. I servizi di emergenza le hanno somministrato ossigeno per aiutarla a respirare e "sono rimasti per un po' a tenerla d'occhio", ha aggiunto Bernard d'Ormale. L'iconica attrice sta ora riposando a casa. "Come tutte le persone di una certa età, non sopporta più il caldo. Succede a 88 anni, quindi non deve fare sforzi inutili", ha aggiunto.

Da molti anni ormai la Bardot si è ritirata dalla vita pubblica, intervenendo solo attraverso i social network e il più delle volte nell'interesse della sua lotta per la causa animalista e della sua fondazione. Insieme al marito Bernard d'Ormale, ha trovato rifugio non a La Madrague, la sua leggendaria proprietà sul mare, ma a La Garrigue, la sua seconda casa, dove vive circondata dai suoi animali.

Tra i suoi ultimi commenti, Brigitte Bardot ha espresso la sua tristezza alla notizia della morte di Jane Birkin domenica scorsa. "Quando sei così bella, così fresca, così spontanea, con la voce di una bambina, non hai il diritto di morire", ha scritto la diva, che aveva condiviso molto con la cantante da quando si erano incontrate per la prima volta cinquant'anni fa al seguito di Serge Gainsbourg.

In primavera, l'attrice si è fatta viva sui social quando sono circolate voci che la volevano in terapia intensiva: "Voglio rassicurare tutti. Sto benissimo. La stampa ha fatto scandalo per il mio malessere a gennaio e oggi ne fa un gran parlare".