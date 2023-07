Britney Spears: "Schiaffi da security della star Nba Wembanyama"

La pop star Britney Spears ha raccontata di essere stata presa a schiaffi per aver tentato di fare un selfie con la star dell'NBA Victor Wembanyama, attualmente in Nevada per giocare il suo primo match con i San Antonio Spurs, da un membro della security del cestista che l'ha colpita in faccia quando la cantante ha chiesto di scattare una foto con il giocatore di basket. La Spears ha presentato una denuncia alla polizia di Las Vegas per aggressione. E' quanto si legge su 'Variety'. L'episodio sarebbe avvenuto mercoledì sera all'ingresso del ristorante di un hotel.

''Le esperienze traumatiche non sono nuove per me e ne ho avuto la mia giusta parte. Non ero preparata per quello che mi è successo la scorsa notte'', scrive la Spears su Instagram raccontando di aver riconosciuto Wembanyama nella hall del suo hotel e di averlo visto in un ristorante di Las Vegas dove stava cenando. La pop star spiega di aver deciso di avvicinarsi a lui per congratularsi e a quel punto, scrive ancora la Spears, la sicurezza del giocatore di basket "mi ha dato un manrovescio in faccia senza voltarsi indietro, mi ha quasi buttato giù e mi ha tolto gli occhiali dalla faccia".

La Spears su Instagram aggiunge: ''Vengo sempre avvicinata dalla gente. Quella sera, infatti, sono stato assalita da un gruppo di almeno 20 fan. La mia squadra di sicurezza non ha colpito nessuno di loro''. Il dipartimento di polizia metropolitana di Las Vegas ha confermato di aver avviato un'indagine per 'colpi e lesioni' e ha confermato che è stato presentato un rapporto della polizia, ma non ha rivelato l'identità delle parti coinvolte.

"L'incidente è stato documentato su un rapporto della polizia e non sono stati emessi arresti o citazioni. Al momento non verranno forniti ulteriori dettagli'', ha detto a 'Variety' un portavoce del dipartimento di polizia. Wembanyama ha confermato l'incidente, spiegando di aver appreso solo dopo il fatto del coinvolgimento della cantante.