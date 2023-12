Annulato il concerto di Calcutta previsto per oggi, martedì 12 dicembre, a Napoli. Con una storia su Instagram l'artista scrive di essersi "svegliato con la febbre alta (molto)". Poi aggiunge: "Stiamo facendo di tutto per spostare la data invece di cancellarla. Mi dispiace molto. Ci tenevo a fare questo concerto a Napoli.

Calcutta è in giro per l'Italia con il suo 'RELAX Tour', un mix tra nuove hit, presenti nell’album omonimo che dà il titolo al tour e i grandi classici. Da “2minuti” a “Cosa mi manchi a fare”, “Giro con te”, “Pesto”, “Frosinone”, “Oroscopo”, “Paracetamolo”: brani che in comune hanno il potere di far cantare tutti a squarcia gola. Un viaggio collettivo nella quinta essenza del pop visto attraverso l’anima indipendente di Calcutta, in un concerto che il suo pubblico aspettava da oltre cinque anni.

Il Relax Tour nei palasport - tutto sold-out - prosegue nelle restanti principali città italiane:

14 dicembre 2023 Padova, Kioene Arena SOLD OUT

16 dicembre 2023 Torino, Pala Alpitour SOLD OUT

18 dicembre 2023 Milano, Mediolanum Forum SOLD OUT

19 dicembre 2023 Milano, Mediolanum Forum SOLD OUT

Il cantautore di Latina però non si fermerà nel 2023. Sono disponibili, infatti, i biglietti del Relax Tour Estivo 2024, 13 concerti nelle principali città e festival italiani, tra cui Rock in Roma, Milano Summer Festival e Lucca Summer Festival.