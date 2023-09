"Tornare a presentare il 'Festival di Sanremo'? Mai dire mai...". Così risponde Carlo Conti, fresco di rinnovo Rai con un contratto per altri tre anni - nel corso della presentazione della 13esima edizione di 'Tale e Quale Show' negli studi Frizzi alla ex Dear - aggiungendo subito dopo: "Questo vale anche se mi proponessero di condurre la 'Domenica Sportiva' o 'Linea Blu'...".

Ma nel caso l'evento televisivo dovesse sul serio avverarsi, manterrebbe identico il format della sua precedente esperienza? Oppure lascerebbe immutato o varierebbe quello delle edizioni presentate da Amadeus? "Di sicuro, non ripeterei la gara a eliminazione dei cantanti presente quando ero io il conduttore - risponde Conti non sottraendosi alla domanda - E' una delle cose giuste decise da Amadeus e questa cancellazione non toglie nulla al pathos del festival".

(di Enzo Bonaiuto)