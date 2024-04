Con l’analisi delle notizie più rilevanti della settimana, sabato 27 aprile alle 20.15 torna su Rai 3 “chesarà…”. La puntata si aprirà con una intervista a Luciana Castellina, assieme a cui Serena Bortone commenterà il 25 aprile appena passato, ripercorrendo la storia di una donna da sempre impegnata in politica che ha attraversato una gran parte del ‘secolo breve’. Con lei, in studio, anche Massimo Magliaro, Giovanna Melandri, Federico Fubini, Monica Giandotti e Giovanni Scifoni. In collegamento da Parigi, Giovanna Botteri. In chiusura, dopo un intervento di Nicola Lagioia, un' intervista a Erri De Luca.

Domenica 28 aprile, invece, la puntata di “chesarà…” si aprirà con una intervista a Corrado Augias e, a seguire un colloquio con Sigfrido Ranucci. Per tutti gli aggiornamenti sulle notizie di politica e società, saranno in studio Giordano Bruno Guerri, Peter Gomez, Francesca Schianchi e Adelmo Cervi.