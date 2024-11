Carlo Verdone, ospite di 'Che tempo che fa', ha raccontato l'incontro esilarante avvenuto con David Bowie insieme a Margherita Buy. L'attore e comico ha presentato in studio da Fabio Fazio, domenica 3 novembre, la nuova stagione di Vita da Carlo e si è divertito a ricordare con il conduttore alcuni eventi legati al suo passato.

Il racconto su David Bowie

L'incontro con David Bowie è avvenuto, ha raccontato Carlo Verdone, dopo un concerto dei Tin Machine, quando insieme a Margherita Buy si presentarono a una festa a casa di Versace, dove anche il cantautore britannico era presente. Tuttavia, l'incontro non andò come Verdone sperava: "Margherita - ha raccontato il comico - non sapeva parlare inglese e quindi non era a suo agio con gli ospiti presenti alla festa".

"A un certo punto Margherita si toglie la giacca e la mette sul divano. E David Bowie decise di sedersi proprio su quella giacca", ha spiegato Carlo Verdone, alzandosi dalla sedia e descrivendo accuratamente l'aneddoto.

"Allora Margherita iniziò a dire "Ma Bowie è un maleducato, vai a dirgli che è mia la giacca", ha continuato Verdone. "Margherita diceva 'Non ho coraggio' e io cercavo di aiutarla, ma sta giacca è rimasta lì dov'era. Iniziarono ad arrivare i piatti e lei guardava malissimo la scena", continua Verdone. Poi, spiega: "Arrivò la moglie di Bowie, lui si alzò, ma lei decise di sedersi esattamente al suo posto, quindi sopra la giacca di Margherita. E allora lei si agitò di nuovo dicendo 'Ma sono due str**zi, maleducati'".

Fino a quando, solo alla fine della serata, l'attrice romana riuscì a recuperare la giacca: "Lei si alzò con coraggio e chiese, in tono maleducato, alla moglie di Bowie di ridarle la sua giacca. La moglie di Bowie gliela consegnò come se fosse lo straccio per pulire per terra. "Ma hai visto come me l'ha data? Sono due cafoni", disse Margherita Buy prima di andarcene", ha concluso l'attore scatenando l'ilarità tra il pubblico.