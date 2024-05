In studio Ursula von der Leyen, Paola Cortellesi, Antonello Venditti, Toquinho per ultima puntata

Ursula von der Leyen, Paola Cortellesi, Antonello Venditti, Toquinho. Sono alcuni degli ospiti che Fabio Fazio accoglierà nello studio di Che tempo che fa domani, domenica 12 maggio, per l'ultima puntata del programma in onda sul Nove. "Nella giornata della festa dell’Europa, abbiamo il piacere di comunicare che per l’ultima puntata di 'Che Tempo Che Fa' avremo ospite la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen", ha annunciato il programma dal proprio profilo X.

Paola Cortellesi sarà in studio dopo i successi raccolti con C'è ancora domani, il film con cui ha stabilito record di incassi e conquistano premi in serie, in particolare ai recenti David di Donatello.

A 40 anni dall'uscita del brano Notte prima degli esami, colonna sonora degli esami di maturità per intere generazioni, Fazio ospiterà Antonello Venditti.

Il menù, inoltre, prevede anche una reunion tra Ornella Vanoni e Toquinho.