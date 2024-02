In attesa di Chiara Ferragni, che sarà ospite domenica 3 marzo, Fabio Fazio si prepara ad accogliere gli ospiti di Che tempo che fa nella puntata di domani, domenica 25 febbraio. In studio ci sarà Naomi Campbell. Per celebrare la top model attraverso gli abiti che hanno fatto la sua storia e quella della moda, dal 22 giugno il Victoria & Albert Museum di Londra inaugura la mostra 'Naomi'. Nel 2023 la “Venere nera” ha inoltre debuttato come stilista.

Fazio accoglierà in studio il regista Paolo Virzì, Sabrina Ferilli e Christian De Sica, protagonisti di 'Un altro Ferragosto', nelle sale dal 7 marzo e sequel dell’acclamato 'Ferie d’agosto' del 1996, col quale Virzì vinse il David di Donatello per il Miglior film. Quindi Luisa Ranieri, protagonista della terza inedita stagione de 'Le indagini di Lolita Lobosco'. Musica con The Kolors, nella top 5 dell’airplay radiofonico e nella top 10 dei singoli con 'Un ragazzo una ragazza', brano presentato al 74esimo Festival di Sanremo. Il professor Roberto Burioni, Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, sarà presente sempre. Per l'attualità, in srudio la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea, Concita De Gregorio, Massimo Giannini, Michele Serra.

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con 'Che tempo che fa – Il Tavolo' con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Ospiti della puntata: Simona Quadarella, vincitrice di 2 Medaglie d’Oro negli 800 e nei 1500 stile libero ai recenti Mondiali in vasca lunga di Doha (Qatar), seconda nuotatrice italiana della storia capace di vincere 2 Ori in una singola edizione dei Mondiali; Mago Forest e Katia Follesa, tra i protagonisti di “LOL Talent Show - Chi fa ridere è dentro”; Gabriele Cirilli; Simona Ventura. Torna anche al Tavolo Stash, frontman dei The Kolors.