Eden Golan è il personaggio chiave dell'Eurovision Song Contest 2024. La cantante, 20 anni, con il brano Hurricane rappresenta Israele nella gara di Malmo, in Svezia, e da settimane è al centro di polemiche e protesta. L'operazione militare condotta da Israele nella Striscia di Gaza viene contestata da giorni nella città svedese, teatro di manifestazioni pro Palestina. Nello show, presentatori e commentatori di altri paesi si sono defilati per protesta contro Israele. In un clima ad altissima tensione, la giovane artista ha ricevuto un messaggio di incoraggiamento dal premier israeliano Benjamin Netanyahu: "Canti contro l'antisemitismo", le ha detto.

Chi è Eden Golan

La cantante è nata a Kfar Saba da genitori di religione ebraica arrivati in Israele dall'ex Unione Sovietica. E' anche cittadina russa, avendo vissuto a Mosca dall'età di 6 anni. La famiglia è tornata recentemente a vivere in Israele, dove la carriera dell'artista è decollata definitivamente. I primi passi risalgono al 2015, con la partecipazione al Junior Eurovision Song Contest sotto la bandiera russa, con il quinto posto finale. Nel 2016 è salita sul palco del New Wave in Crimea, nella penisola occupata e strappata all'Ucraina, esibendosi con il brano Howl at the Moon insieme a Njusa.

Nel 2018 è diventata un personaggio ancor più popolare partecipando alla versione russa di The Voice Kids, impressionando per la sua interpretazione di Love on the Brain di Rihanna. In tv è apparsa anche in Israele, con la partecipazione nel 2023 a I Can See Your Voice. Quindi, ha iniziato il percorso per la selezione in vista dell'Eurovision 2024 e a febbraio di quest'anno è diventata la concorrente designata dal paese.