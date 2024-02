Geolier porta a Sanremo 2024 il rap di Napoli. Il 23enne rapper, all'anagrafe Emanuele Palumbo, è uno degli artisti più attesi sul palco dell'Ariston con il brano I P'me tu p'te. Geolier arriva al Festiva sull'onda di un successo straordinario, testimoniato dai risultati ottenuto dall'ultimo disco 'Il coraggio dei bambini', numero 1 della Classifica degli album più ascoltati dell'anno in Italia sulle piattaforme musicali e della Top Album FIMI 2023 fino ad oggi. Il ragazzo di Secondigliano vanta una valanga di dischi di platino (46) e d'oro (21). A Sanremo approda dopo 2 tour che hanno acceso tutta l'Italia, con una serie di sold out.

Uno straordinario ritorno live per un grande talento, poliedrico ma con un’identità forte e ben delineata, capace di non ripetersi mai ma allo stesso tempo di mostrarsi al suo pubblico in continua evoluzione. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena.

Il 2024, con uno scontato effetto trampolino garantito da Sanremo, si candida a proseguire sulla stessa falsariga, con il jolly rappresentato dal concerto in programma nel luogo simbolo della sua Napoli: sabato 22 giugno 2024 l'artista sarà infatti per la prima volta in concerto allo Stadio Diego Armando Maradona.

Non solo Napoli: il rapper sarà il protagonista di altri 3 grandi eventi nel 2024: 15 giugno 2024 a Messina, Stadio Franco Scoglio; 22 giugno 2024 a Napoli, stadio Diego Armando Maradona; 28 giugno 2024 a Roma per 'Rock in Roma - Ippodromo Capannelle; 6 luglio 2024 a Milano alla Fiera di Milano live - Rho.