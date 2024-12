Stasera torna 'Chi l'ha visto?'. L'appuntamento è su Rai 3 alle ore 21.20 per approfondire con documenti e testimonianze inedite le storie di persone scomparse le cui vicende non tornano ai famigliari.

Daniela, scomparsa da Vitriola di Montefiorino

È un mistero la scomparsa di Daniela, la donna di Vitriola di Montefiorino. Donna fragile, si fidava di tutti e forse è stata fatta scomparire: ma qualcuno le ha fatto del male? La procura di Modena ha aperto un fascicolo per sequestro di persona, ma non si esclude nulla.

Salvatore e l'auto incendiata

Nel corso della puntata, poi, si parlerà anche di Salvatore: è stato fatto sparire e la sua auto è stata incendiata. Sono passati otto anni da allora e la procura chiede l’archiviazione per i quattro indagati, ma i familiari non ci stanno: "Ci sono molti indizi, molte intercettazioni che fanno capire quello che è successo, bisogna andare avanti".

Mara, mai tornata a casa dopo il turno di lavoro

In chiusura la vicenda di Mara, la mamma scomparsa dopo il turno di lavoro in pizzeria, che ha mandato messaggi e video musicali con il cellulare per tutta la notte: ma dove si trovava? Ed è stata lei a mandarli? In studio, il fratello Fabrizio e il consulente della famiglia, Fabrizio Pace.