Chiara Civello, il Sempre Così Tour incanta Roma

Si è conclusa tra ovazioni e grida di approvazione la tappa romana, ieri sera alla Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica del 'Sempre Così Tour' di Chiara Civello, una performance originalissima in cui la cantautrice si muove tra musica e poesia per rendere omaggio all'amica Patrizia Cavalli con la complicità artistica della regista francese Céline Sciamma. Il tour prende vita e titolo dall’omonimo brano pubblicato a ottobre scorso, 'Sempre così', composto e scritto insieme a Patrizia Cavalli, una delle voci più acute e amate della poesia italiana del secondo ‘900. Un brano, iniziato insieme e finito nel 2022, poco dopo la scomparsa della poetessa, che nasce dalla profonda amicizia tra le due donne, scavando tra la nostalgia, la commozione e la gratitudine.

Un brano che è presente in scaletta due volte: all'inizio, nella colonna sono del corto “This is how a child becomes a poet” diretto dalla Sciamma e dedicato alla Cavalli, che viene proiettato in apertura del live, e alla fine della performance della Covello, prima dei bis.

La 'Costellazione Poetica', come lei stessa la definisce, disegnata da Chiara Civello in questo nuovo spettacolo vede un gioco di specchi e rimandi tra musica, poesia e cinema, con l’artista, da sola sul palco che si accompagna con la chitarra, il tamburo, il pianoforte, il campionatore, in una performance totale con emozionanti momenti di improvvisazione. Civello si muove da Patrizia Cavalli per poi legare poesie e musiche ad altri scrittori e poeti che gravitano intorno a Patrizia, come Sandro Penna e Emily Dickinson, passando per Elsa Morante ma anche Emanuele Trevi, che è coautore con la cantautrice di 'Perdiamoci' (nota anche come colonna sonora per la fortunata serie tv di Rai1 'Imma Tataranni - Sostituto procuratore'). Il pubblico ha applaudito piacevolmente sorpreso le originali rielaborazioni e dediche che Chiara Civello ha voluto in scaletta, come quella di 'Che cosa sono le nuvole', nata dall’incontro tra Pasolini e Modugno e di 'Fortissimo' di Lina Wertmuller e Bruno Canfora. A chiudere il concerto romano, due applauditissimi bis: il primo sulle note di 'Ma come hai fatto' di Modugno e il secondo, imprevisto, con uno struggente omaggio a Pino Daniele con 'Solu pe' parla''.

La tappa romana è stata la penultima tappa del tour di Chiara Civello, partito non a caso il 5 aprile da Todi, città natale di Patrizia Cavalli. Tour che si chiuderà il 23 maggio a Milano (Teatro Franco Parenti).