"Spesso è difficile". Sono alcune delle parole che Chiara Ferragni, su Instagram, usa nel giorno del quinto anniversario del matrimonio con Fedez. "1 settembre 2018 - 1 settembre 2023: sposati da 5 anni, insieme da 7. Non sempre è facile. In realtà spesso è complicato (come tutte le cose più importanti della vita) ma tu sei la mia persona e sono felicissima di averti accanto", scrive l'imprenditrice rivolgendosi al marito. Il rapper pubblica un altro messaggio celebrativo: "Iinsieme, 5 anni di matrimonio. In salute e in malattia, fra la luce e in mezzo al buio sempre accanto a me", scrive Fedez.