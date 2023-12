Chiara Ferragni e Fedez "propongono valori". "Ma quali valori? E' una modella". Mentre Chiara Ferragni è nella bufera per il 'caso pandoro' e la beneficenza, Selvaggia Lucarelli - che da tempo dedica attenzione alle attività benefiche dell'influencer e di suo marito Fedez - riporta sotto i riflettori un confronto acceso andato in scena nel 2019 tra Marina Di Guardo, scrittrice e mamma d Chiara Ferragni, e Roberto D'Agostino. Il 'ring' era lo studio di La Repubblica delle Donne, il programma condotto da Piero Chiambretti su Rete4.

All'epoca, si parlava in particolare dell'esposizione del primo figlio della coppia, Leone, sui social. "Non prendono soldi per le produzioni su Instagram per il bambino. Loro condividono le foto come fanno tutti, come fa chiunque. Ci sono tante persone che condividono le foto dei figli sui social, fanno le cose che fanno tutti. In un'Italia nichilista, in cui sembra che tutto vada male e nessuno crede più in niente, loro propongono valori. Questi ragazzi presentano valori, Chiara è andata a Harvard a parlare del suo blog ed è diventata un key study", le parole di Marina Di Guardo.

"E' apparsa su Forbes tra i 30 migliori al mondo di una categoria. Chiara e Fedez hanno fatto veramente grandi cose, hanno avuto un bambino che amano follemente. Questo bambino dà input incredibili a tante persone, comunica tantissimi valori: quello della famiglia, quello dell'affetto. Valori belli che qui in Italia molto spesso non ci ricordiamo", aggiungeva la scrittrice.

"L'attività di Chiara Ferragni non vuole proporre valori, propone vestititini, il trucco. Io che propongo? Io non propongo niente, nessun valore, nemmeno i valori bollati. Non voglio proporre nessun valore... Mi colpisce quando si dice 'io propongo valori': ma che valori proponi?", la replica tagliente di D'Agostino. "Chiara è diventata famosa in tutto il mondo ed è un orgoglio italiano", incalzava la mamma dell'influencer. "E' una modella...", la controreplica. "Non è una modella, è un key study a Harvard. Lei ci è arrivato a Harvard?", la domanda della scrittrice. "Ma come ci è arrivata lei? Con l'aeroplano? E' una nullità, non sa fare niente... Una volta si diceva 'sono famosi per essere famosi'...", chiosava D'Agostino. "Sono venuta qui per parlare del mio libro, è stato un agguato", la 'sentenza' di Marina Di Guardo.