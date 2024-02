"Posso andare dalla psicologa in pace? È un momento doloroso". Chiara Ferragni, intercettata dall'inviato di Pomeriggio 5, risponde così alle domande sulla fine della relazione con Fedez. L'imprenditrice e influencer rilascia poche parole prima di infilarsi in un portone a Milano.

Sui social, intanto, la vita prosegue. L'imprenditrice e il rapper, dopo le news sulla separazione, procedono ognuno per la propria strada. Fedez interrompe il silenzio iniziato qualche giorno fa, in coincidenza con i boatos sulla sua crisi matrimoniale, per pubblicizzare la nuova puntata del suo podcast 'Muschio Selvaggio', dove intervista il gran maestro della massoneria Giuliano Di Bernardo. Un'intervista che spazia tra i segreti d'Italia e le prerogative della massoneria internazionale ma non manca di regalare qualche momento di grande ilarità al rapper quando, alla domanda di Fedez 'Ma essere un gran maestro aiuta a scopa.. di più?', Di Bernardo risponde dopo una breve pausa con un convinto: "Sì".

Chiara Ferragni, dopo l'intervista al Corriere della Sera, riprende la normale routine con storie a profusione tra casa, lavoro e amici, con abbracci e ringraziamenti immortalati nei selfie che non mancano mai. Dopo il racconto fotografico della domenica con le sorelle, l'imprenditrice pubblicizza le ultime novità e offerte sulle sue collezioni e pubblica un oroscopo della settimana per il suo segno zodiacale (il Toro) che consiglia "Perdonati" ma anche "hai bisogno di spiccare il volo, di una boccata di aria fresca. Per favore, vivi, goditi quello che ti circonda, fai qualche follia e lascia andare alcune responsabilità che ti ostini a dover rispettare, anche quando non è compito tuo".