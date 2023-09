Chiara Ferragni rientra da Parigi a Milano per "un'emergenza" e sale online la preoccupazione per le condizioni di Fedez. L'imprenditrice digitale e influencer, impegnata a Parigi per la fashion week, è tornata improvvisamente a casa documentando il viaggio di ritorno in aereo. L'influencer, accompagnata dall'amica Chiara Biasi, è rientrata prima del previsto, pubblicando una serie di foto con i figli Leone e Vittoria. Nessuna traccia di Fedez nelle immagini. Anche il profilo del rapper tace e ad alimentare la preoccupazione degli ammiratori della coppia contribuisce una frase di Mr Marra, compagno di Fedez nella conduzione di Muschio Selvaggio: dal proprio canale Twitch, invita a mandare un "abbraccio a Federico".

Ed è pioggia di commenti sui social da parte dei follower di Fedez, che si rincorrono sul filo della preoccupazione per l'artista. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il rapper sarebbe stato ricoverato in ospedale per essere sottoposto ad alcuni accertamenti. L'Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano, contattato dall'Adnkronos Salute, non conferma e non smentisce la presenza del rapper nella struttura.

Fedez e l'operazione per il tumore al pancreas

Un anno e mezzo fa, a marzo 2022, Fedez è stato operato all'ospedale San Raffaele di Milano per un tumore neuroendocrino al pancreas. Il rapper, dopo il ricovero e l'intervento, all'epoca ha ringraziato medici e infermieri con un post su Instagram: "Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva della vita. Grazie al Prof. Falconi e a tutto il suo incredibile staff. Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto. E grazie a voi per la grande umanità e il supporto che mi avete dato. L’amore è la medicina più potente. Si torna a casa, si torna a vivere", ha scritto Fedez.