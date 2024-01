Cidim, Pollice: "Tra gennaio e febbraio 6 concerti all’estero per promuovere talento musicale italiano"

Prosegue anche nel 2024 l’attività del CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica) volta alla promozione dei musicisti italiani di talento all’estero. “Siamo impegnati da anni nel progetto ‘Suono Italiano’ che, grazie al sostegno del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo e alla collaborazione di tanti Istituti Italiani di Cultura all’estero, ci permette ogni anno di portare i migliori artisti italiani fuori dai confini, offrendo loro la possibilità di esibirsi su palcoscenici di livello", spiega il Vice Presidente del CIDIM e Presidente di AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali) Francescantonio Pollice.

Questo l’elenco dei prossimi sei concerti: in Spagna a Madrid , domenica 21 gennaio, ci sarà il recital del noto pianista Benedetto Lupo, considerato dalla critica internazionale uno dei talenti più interessanti e completi della sua generazione. L’appuntamento si tiene in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Madrid all’interno del Ciclo de música Círculo de cámara organizzato dal Círculo de Bellas Artes de Madrid, Casa Europa. Si svolgeranno invece in Germania ad Amburgo (mercoledì 24 gennaio) e a Colonia il giorno successivo, i concerti del duo Delilah Gutman, voce - Refael Negri violino. Giovedì 22 febbraio in Danimarca a Copenhagen il recital del pianista Giuseppe Albanese, fra gli artisti più richiesti della sua generazione, organizzato in collaborazione con il locale Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen.

Ultimi appuntamenti venerdì 23 e sabato 24 febbraio in Libano a Bierut e Tripoli dove si esibirà il pianista Giuseppe Andaloro fra i più geniali interpreti che il nostro paese annovera.

“ Stiamo lavorando alacremente - conclude Pollice - con tutti i nostri soci per individuare i migliori artisti qui in Italia, scegliendo tra chi far debuttare nel nuovo anno e chi riproporre perché ha dimostrato competenza e bravura. Quest’anno, anche grazie alle sovvenzioni del Ministero della Cultura e al sostegno di alcune importanti istituzioni private intendiamo aumentare ancor di più rispetto all’anno precedente il numero complessivo dei concerti all’estero, per promuovere anche nel settore della musica il Made in Italy".