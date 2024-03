Anche Cillian Murphy nel cast del film di Peaky Blinders. La notizia arriva dal Birmingham World e a confermarla è il regista e sceneggiatore Steven Knight. Le riprese del film inizieranno a settembre nei Digbeth Loc Studios e il premio Oscar, spiega Knight, riprenderà "sicuramente" il ruolo del leader della banda Tommy Shelby.

"Tornerà sicuramente per questo. Lo gireremo a settembre proprio in fondo alla strada a Digbeth", le parole dello sceneggiatore intervistato dalla testata lo scorso 19 marzo. Come spiega il Birmingham World, "i fan del popolarissimo programma della BBC saranno felici di sapere che Murphy sarà presente nel film. L'attore irlandese aveva espresso entusiasmo per la partecipazione al lungometraggio quando gli era stato chiesto in recenti interviste, ma si era trattenuto dal confermare che ci sarebbe sicuramente stato". Ora le parole di Knight.