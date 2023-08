Cinema, a Olga Strada e Claudia Olivieri il Premio Misiano per 'Italia-Russia: un secolo di cinema"

Il premio Cinematografico internazionale intitolato a Francesco Misiano sarà assegnato quest'anno a Olga Strada e Claudia Olivieri per la curatela del volume "Italia-Russia: un secolo di cinema", pubblicato con il patrocinio dall’Ambasciata d’Italia a Mosca, che completa la trilogia dedicata alle relazioni culturali e artistiche tra i due Paesi per raccontarne, per la prima volta e in modo organico, le comuni avventure in celluloide. La cerimonia della decima edizione del Premio si svolgerà sabato 26 alle ore 21.30 al Castello Feudale del Comune di Ardore.

Pubblicato in due distinte edizioni (italiana e russa), il libro racconta, attraverso oltre trenta contributi (saggi, interviste, memorie), le imprese cinematografiche italiane in terra russa e russe in terra italiana. Imprese che hanno inizio nei primi anni del Novecento e giungono fino ai giorni nostri. Le oltre 400 immagini e i numerosi documenti, messi a disposizione dagli archivi italiani e russi, arricchiscono questo excursus che porta alla luce pellicole, fatti curiosi, festival di rilievo internazionale e il dietro le quinte di alcune coproduzioni.

Francesco Misiano (Ardore, 26 giugno 1884 - Mosca, 16 agosto 1936) è stato Deputato del Parlamento italiano - eletto nel 1919 nei collegi di Napoli e Torino e, nel 1921, solo a Torino - e uno dei più importanti produttori del cinema sovietico degli anni ’20. Il Centro Studi Ricerche e Formazione “Francesco Misiano” è stato fondato nel 2004, dal Comune di Ardore e dalla Cineteca della Calabria, per incentivare la riscoperta, il ricordo e la divulgazione della figura di Misiano, soprattutto come uomo di cultura. Il Centro svolge la sua attività dal 2006, con incontri culturali in Italia e all’estero, impegnato, soprattutto, nel Premio Cinematografico Internazionale “Francesco Misiano” che ha lo scopo di promuovere e sostenere iniziative concernenti alle tematiche del cinema in tutti i suoi aspetti.

Olga Strada è stata direttore dell'Istituto di cultura italiano a Mosca dal 2015 al 2019. Ha maturato una vasta esperienza nell’ideazione, cura, organizzazione e comunicazione di eventi culturali. Ha curato mostre di arte contemporanea, rassegne di cinema italiano e russo, organizzato premi letterari, preso parte a importanti progetti internazionali in vari settori. Ha svolto attività di traduttrice per importanti case editrici, è autrice di articoli e saggi sulla cultura russa. Ha pubblicato: nel 1999 Io e il barbiere di Siberia. Nikita Michalkov e il suo film, nel 2014 Djagilev. Il mondo dell’Arte. È cocuratrice del volume La Russia e l’occidente. Visioni, riflessioni e codici ispirati a Vittorio Strada (Marsilio Editori). Nel 2023 ha curato la pubblicazione degli scritti di Ivan A. ll’in. SULLA RUSSIA (Aspis Edizioni).

Claudia Olivieri lavora presso l’Università di Catania, dove insegna, dal 2005, Lingua e letteratura russa. Si è occupata di letteratura russa dell’Ottocento e di cultura russa contemporanea, spaziando da alcuni saggi su Sorokin al rapporto tra cinema e nostalgia. Nei suoi frequenti soggiorni a Mosca ha ricostruito in archivio alcune celebri coproduzioni cinematografiche italo sovietiche (Italiani brava gente, Russia sotto inchiesta). Attualmente studia il teatro russo contemporaneo e la prosa sugli anni ’90. È tra i fondatori del Centro interuniversitario per lo studio della cultura e della controcultura postsovietica.