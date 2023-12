Cinema, anteprima a Brescia per 'Ferrari' di Micheal Mann

Per rendere speciale l’arrivo del film nella città della 1000 miglia è stata esposta al pubblico una Ferrari 750 Monza del 1955 presente nel film

Si è conclusa l’attesa per l’uscita del film 'Ferrari. 1000 Miglia' e Multisala Oz hanno presentato ieri una speciale anteprima, anticipando di un giorno l’uscita della pellicola che da oggi sarà presente nei cinema di tutta Italia. Il regista, Micheal Mann, ha raccontato nel film i quattro mesi più drammatici della vita del Drake, a cavallo della 1000 Miglia del 1957. L’interpretazione di Adam Driver, la fotografia delle scene della corsa e il ruggito sublime dei motori hanno saputo emozionare il pubblico; quale modo migliore per rendere speciale l’arrivo del film nella Città della 1000 Miglia che ammirare dal vivo uno dei leggendari bolidi Ferrari che hanno scritto la storia della Casa di Maranello e della Corsa più bella del mondo, dalla cui vittoria, come viene raccontato nel film, dipese il destino di Enzo Ferrari, della sua famiglia e della sua azienda?

Per l’occasione, è stata infatti esposta nell’atrio della Multisala una Ferrari 750 Monza Spider Scaglietti del 1955, che ha reso viva l’immagine cinematografica delle leggendarie vetture del Cavallino Rampante. La vettura, originale e certificata dal Registro 1000 Miglia, partecipa tutt’ora alla gara, e per una sera si è lasciata ammirare dal folto pubblico che ha riempito la sala dell’anteprima.

Il ricavato delle vendite dei biglietti è stato devoluto alla Fondazione Emanuela Quilleri Onlus che si dedica a portare il cinema ai bambini in ospedale finanziando una sala all’interno dell’Ospedale Civile di Brescia.