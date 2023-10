Cinema, arriva nelle sale 'La seconda chance' con Max Giusti e Gabriella Pession

Nella cornice di 'Alice nella città', è stato presentato ieri sera, in collaborazione con Rai Cinema, l’evento speciale 'La seconda chance', tenera e divertente commedia di Umberto Carteni che vede protagonisti Max Giusti e Gabriella Pession con la partecipazione di Maurizio Mattioli. Per l’occasione sono arrivati al cinema Adriano molti attori del film: insieme a Giusti e la Pession, anche Vittoria Gallione e Fabio Bizzarro che nel film interpretano i loro due figli adolescenti e una nutrita rappresentanza dei più piccoli che sul set hanno interpretato i due ragazzi nelle varie età. Al cinema di piazza Cavour sono arrivati anche altri attori del cast: Giovanni Bussi, Andrea Galasso, Laura Borgioli.

Tra i vip accorsi alla prima romana: Dario Marcolin con Barbara Puccetti, il Trio Medusa alias Gabriele Corsi, Furio Corsetti, Giorgio Daviddi. E ancora il conduttore Tv Massimiliano Ossini, il giornalista sportivo Marco Mazzocchi, i registi Tiziano Russo e Alessandro Pondi. Per Rai Cinema erano presenti il presidente Nicola Claudio e il Direttore Generale Giuseppe Sturiale. Prodotto da Marco Poccioni e Marco Valsania per Rodeo Drive con Rai cinema, 'La seconda chance' è uscito in sala oggi, distribuito da Altre Storie con Rodeo Drive.

In 'La seconda chance' Max (Max Giusti) e Anna Mancini (Gabriella Pession) sono sposati da venticinque anni ed hanno due figli adolescenti. I due ragazzi, sebbene siano gemelli, sono caratterialmente agli antipodi: Tina (Vittoria Gallione) è ribelle e poco studiosa; Nico (Fabio Bizzarro) è pacato, solitario ed ha il chiodo fisso dei videogiochi. Tra genitori e figli è in atto una guerra costante, che raggiunge l’apice il giorno del diciottesimo compleanno dei gemelli, quando la festa a casa, che era stata loro concessa, degenera.

Max e Anna si rendono conto di non sapere nulla di quei due adolescenti, si chiedono dove abbiano sbagliato e ripensano con nostalgia ai tempi in cui Tina e Nico erano adorabili scriccioli da proteggere. Ma ricordano davvero com’è andata? Al termine di quella serata disastrosa, si presenta una seconda chance per Anna e Max, per vedere chiaro nel rapporto con i loro figli e tentare, dove possibile, di non ripetere gli stessi errori.