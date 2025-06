Cinema, assegnati i riconoscimenti alla Mostra Internazionale di Bracciano

Si è conclusa la quarta edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano, organizzata dall’associazione di promozione sociale Gasp, dal collettivo Papermoon – cinema dalla carta alla luna e da Cultura Movens, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Bracciano. Un viaggio dal carcere di Poggioreale al genocidio di Srebrenica, dal terremoto dell’Irpinia alle migrazioni fino allo sfruttamento degli animali, dalle piccole fragilità umane agli spazi desolati della post-umanità. Un viaggio compiuto attraverso le meravigliose scelte stilistiche e il rigore linguistico degli autori e delle autrici in concorso.

Questa quarta edizione è stata particolarmente intensa, grazie alle immagini sullo schermo, e particolarmente difficile a causa della situazione internazionale, col video-collegamento degli autori iraniani che hanno raccontato in diretta i bombardamenti in corso. E anche quest’anno con il pensiero rivolto al dramma del popolo palestinese. Durante le quattro giornate della Mostra sono state proiettate 18 opere, tra animazione, sperimentale, finzione, documentario. Questi i riconoscimenti assegnati dalla giuria, composta da Stefania Parigi, Edgardo Pistone, Silvia Moras, Roberto Baldassarre, Sandra Bidoli e Giacomo Ravesi: miglior cortometraggio: Stanze, di Amedeo Sartori. Premio "Adriano Aprà" per il miglior film sperimentale: Frantumi, di Mattia Biondi. Miglior animazione: Alma’s Condition, di Sara Naves.

La giuria ha poi assegnato le menzioni speciali a Punter, di Jason Adam Maselle e a Fallen Houses, di Gianluca Abbate. Il premio per il miglior lungometraggio è stato assegnato al documentario “Art. 27, comma 3”, di Giovanni Meola, mentre il Premio Associazione Gasp è stato assegnato a Caramella, di Valerio Narcisi. Infine, il cortometraggio “Paradise Man (ii), di Jordan Michael Blake, ha ricevuto il premio assegnato dagli studenti e dalle studentesse dei Licei di zona e Fallen Houses, di Gianluca Abbate, ha ricevuto il premio della Giuria Popolare.