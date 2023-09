Questa sera, mercoledì 20 settembre, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà ospite di Bruno Vespa nella puntata di Cinque Minuti, in onda dopo il Tg1 delle 20 in una giornata caratterizzata dal tema migranti, portato in primo piano anche dall'intervento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'assemblea generale dell'Onu.