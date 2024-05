Cirilli torna a teatro con un nuovo spettacolo

Gabriele Cirilli torna a teatro con il nuovo spettacolo 'Cirilli & family' per mettere a nudo i tic e le strane - ma simpatiche - abitudini delle famiglie italiane. Con la supervisione artistica di Carlo Conti, lo spettacolo andrà in scena nel 2025 nei più importanti teatri italiani: l’anteprima del tour toccherà Roma (Brancaccio, 19 febbraio), poi Torino (Colosseo, 10 marzo), Milano (Nazionale, 7 aprile) e Bologna (Celebrazioni, 16 aprile). Nello show si raccontano le cose divertenti che accadono all’interno di tutte le famiglie: “Partirò proprio dai vizi e dai divertimenti della mia famiglia, ci saranno pure temi sociali” Sul palco anche gli attori de ‘La Factory’, la scuola di teatro ideata dall’artista abruzzese", racconta Cirilli.

Dopo più di 20 anni di collaborazione sul piccolo schermo e di chiacchierate e risate tra camerini e studi tv, Gabriele Cirilli è riuscito a coinvolgere Carlo Conti nel suo nuovo spettacolo, che, dal prossimo anno, calcherà i palchi dei teatri italiani dal titolo ‘Cirilli & Family’, in collaborazione con la ‘Ma.Ga.Mat. Srl’ e prodotto e distribuito da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci. I biglietti saranno in vendita dalle ore 11 di lunedì 27 maggio sul circuito ticketone.

Già dal titolo si può evincere il clima ‘familiare’ che si potrà ammirare all’interno di uno show che vedrà protagonista un artista, Cirilli, nato professionalmente proprio sul palcoscenico sotto la guida di un Maestro del Teatro quale è stato Gigi Proietti. Con la supervisione artistica di Conti – che, con grande disponibilità, ha dato idee e suggerimenti importanti per la messa in scena – lo show rappresenta la normale storia artistica di un mattatore della risata che ha conquistato il grande pubblico ed è arrivato alla maturità artistica. ‘Cirilli & Family’ vuole mettere a nudo le cose divertenti che accadono all’interno delle quattro mura domestiche, tra tic e strane, ma simpatiche, abitudini degli italiani. Sul palco con Gabriele ci saranno i ragazzi de La Factory, la scuola di teatro di Cirilli in quel dell’Aquila. Lo spettacolo, ideato da Gabriele Cirilli e Carlo Conti in collaborazione con la ‘Ma.Ga.Mat. Srl’, è stato scritto con Maria De Luca, Mattia Cirilli, Daniele Ceva, Giorgio Genzerli e Mario Scaletta.