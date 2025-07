"I Puffi? Peccato per i colori... Chiedo scusa... a nessuno". C'è spazio per una battuta a tema calcistico nella puntata di Tintoria con protagonista Claudio Amendola. L'attore, super tifoso della Roma, per un'ora e mezza dialoga con il duo Daniele Tinti-Stefano Rapone nella puntata del podcast online da oggi. Il discorso scivola sui Puffi e sulla voce infondata secondo cui tutta la serie dei cartoni sarebbe in realtà un sogno del celeberrimo Gargamella: "I Puffi non li toccate... -dice Amendola-. Peccato per i colori...". Riferimento obbligato ai personaggi celesti e ai loro cappelli bianchi: il mix ricorda i colori della Lazio e diventa un assist per l'attore, tra le risate del pubblico. "Chiedo scusa... a nessuno", chiosa Amendola.

Buona parte della chiacchierata è dedicata ai Cesaroni, la serie che tornerà sugli schermi Mediaset a distanza di circa 12 anni. "E' stato strano fino al primo giorno di set, l'eredità è pesantuccia. Finché non inizi, il dubbio c'è. Ho trovato il cast vecchio con i personaggi 'in saccoccia', questo mi ha dato tanta serenità. Ci stiamo divertendo molto, io sono molto contento. Quando andavamo in onda eravamo scorretti perché parlavamo di famiglia allargata, per non perdere questa caratteristica dei Cesaroni io continuo a dare le 'pizze' ai figli: continuiamo ad essere scorretti, a non avere peli sulla lingua...", racconta.