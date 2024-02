Club Dogo e La Sad suonano per Philipp Plein - Video

Club Dogo e La Sad. Un inedito mix musicale della vecchia e della nuova scuola, tra veterani della scena rap milanese e i nuovi alfieri dell’emo punk italiano, reduci dal Festival di Sanremo. Sono loro i big scelti da Philipp Plein per alternarsi sul palco del suo show, una grande struttura a più livelli, in scena all’Allianz Cloud di Milano, dove lo stilista tedesco presenta la collezione dedicata al prossimo autunno-inverno. “È la prima volta in 15 anni con degli artisti italiani che si esibiscono a un nostro show - dice lo stilista nel backstage -. I La Sad li ho scoperti sulla copertina di ‘Vanity Fair’, indossavano le mie giacche, mi sono incuriosito e oggi sono qui. Sono super eccitato, è un grande spettacolo che regaliamo a Milano”.