Coez e Frah Quintale, esce il singolo 'Alta Marea': testo e significato

Coez e Frah Quintale pubblicano 'Alta Marea', il primo singolo dal joint album, disponibile su tutte le piattaforme, oltre che in radio. È un brano che riporta a quei momenti passati a desiderare il mare, ma solo se accompagnati dalla persona che vorremmo davvero al nostro fianco. I due artisti mandano un messaggio positivo e malinconico allo stesso tempo, sottolineando che la solitudine non è la risposta. Il segreto per essere felici è sapersi ritrovare sempre, anche quando ci si perde, anche quando la notte e il mare sembrano allontanare chi già sembra distante.

È stato pubblicato oggi, in contemporanea, anche il videoclip ufficiale, prodotto da JetSet Productions con la regia Amedeo Zancanella. I due cantautori sono gli unici protagonisti di un immaginario minimal, bianco e nero, animato dall’ironia e dalla complicità che li lega da tempo, la stessa che gli ha permesso di condividere la propria arte e creare il loro primo joint album. Il disco insieme è in uscita a settembre per Prodacto/Undamento in licenza a Carosello Records/Warner Music ed è stato realizzato grazie alla stima artistica reciproca, oltre a quella personale, che esiste tra Coez e Frah Quintale.

TESTO

Ho la notte scritta in faccia

La mia testa fa la ruota

Cerco di andare dritto

Anche se sottosopra

Anche se sotto sotto

Sotto non ci vado mai

Anche se mi perdo

Anche se ci perdo



E scusa se ti lascio andare via

Mi mandano all’inferno

Ma non è sempre colpa mia

E non c’è nessuna

Nessuna regola

Sono ancora sveglio

E questa notte non va via



Siamo persi nel buio, nella marea

Non si vince da soli ma ci si allea

Ci rapisce la notte come un’idea

Quando ti senti sola che fai? Dove vai?

Stai con me anche con l’alta marea

Stai con me anche con l’alta marea

Gira tutta la stanza

Tutto l’equilibrio non basta

Per colmare la tua distanza

Serve distrarmi, però non passa

Quando qualcosa si è rotto,

Non ti avessi avuto attorno

Sarei caduto sul fondo

Ma ora mi lasci da solo

E quello che mi togli è un pezzo che non torna al suo posto

E scusa se ti lascio andare via

Finire all’inferno

Ma in fondo cosa vuoi che sia

Qui non c’è nessuna

Nessuna regola

Sono ancora sveglio

E questa notte non va via

Siamo persi nel buio, nella marea

Non si vince da soli ma ci si allea

Ci rapisce la notte come un’idea

Quando ti senti sola che fai? Dove vai?

Stai con me anche con l’alta marea

Stai con me anche con l’alta marea

Stai con me anche con l’alta marea

Mi dico “Ora passa” e non passa mai

Stanotte una bussola ce l’hai

Nel buio non basterà un’idea

Un’idea, un’idea, un’idea

Stai con me anche con l’alta marea

Stai con me anche con l’alta marea

Stai con me anche con l’alta marea