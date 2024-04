Con 'Magic flute' la scena elettronica italiana arriva in vetta

La musica elettronica italiana viene spesso sottovalutata ma in realtà ha un impatto significativo a livello internazionale. E negli ultimi anni, una generazione di artisti all’avanguardia ha portato la scena elettronica italiana a nuove vette. Tra gli artisti che hanno contribuito a definire il suono elettronico nel paese c'è Mimmo Errico, dj e produttore di Roma. L'ultimo singolo 'Magic flute' è il frutto di una collaborazione con altri due artisti ed è stata pubblicata da Repopulate Mars, l'etichetta americana del produttore e dj Lee Foss tra le più famose al mondo.

Insieme a Mimmo Errico il brano è firmato da Caroline Cole, dj berlinese che in soli due anni ha fatto vibrare la console al Bora Bora Club di Ibiza e al festival “I Love Ibiza” in Sardegna, e dal produttore Vanni F. La traccia 'Magic Flute' è un viaggio attraverso territori inesplorati della musica elettronica e ogni nota è un paesaggio futuristico che sta facendo ballare tutto il mondo. A parlare del brano le riviste specializzate in musica elettronica come la tedesca 'Fazemag' e la spagnola 'Tune in Mag'.

Il brano arriva dopo un 2023 intenso per Mimmo Errico. Con il singolo 'Me gusta' insieme a Leandro Da Silva per Protocol Recordings, ha scalato le classifiche globali ed stata una delle migliori registrazioni del 2023 e ha raggiunto la posizione #1 nella classifica Hype Tech House di Beatport. Successo replicato anche con il brano 'La Cintura', pubblicato su Black Lizard Records, che è stato indicato da Beatport come uno dei migliori dischi del 2023. Mimmo Errico e Caroline Cole, che insieme stanno creando un progetto musicale più ampio, attualmente sono impegnati due venerdì al mese con lo speciale party 'Mandala' al club romano 'Circolo degli Illuminati'.