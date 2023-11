'C’è ancora domani', e già oggi è superlativo. Al quarto weekend in sala l’esordio alla regia di Paola Cortellesi sfiora i 19 milioni di euro, ovvero 18.905.536, con 4.078.584 euro da giovedì 16 a domenica 19 novembre. Dopo Barbie e Oppenheimer, secondo il sito specializzato Cinematografo.it, a breve diventerà il terzo incasso del 2023, avendo già messo nel mirino 'Super Mario Bros - Il film' che ha realizzato 20.422.550 euro.

Al secondo posto degli incassi del weekend il debuttante 'Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente', con 2.048.319 euro che diventano con gli incassi di mercoledì 15 novembre 2.394.755, terzo della classifica Cinetel è il deludente 'The Marvels', con 637.465 e complessivi 2.844.475 euro.

In quarta posizione Trolls 3 – Tutti insieme, con 510.416 euro e un totale di 1.818.030, in quinta Comandante, con 367.481 euro e 3.230.319 complessivi, cono altre tre le new entry in Top10: Thanksgiving, sesto con 355.641 euro; The Old Oak di Ken Loach, settimo con 366.028; Dream Scenario, nono con 123.229.

Sull’analogo (17-20 novembre) weekend del 2022, il box office fa registrare con 9.481.557 euro un eccellente +62,70%.