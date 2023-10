Jada Pinkett Smith ha rivelato in una nuova intervista alla NBC che lei e suo marito Will Smith sarebbero separati ormai da 7 anni cioè dal 2016. Quindi all'epoca dello schiaffo dato a Chris Rock, i due non erano una coppia.

Nonostante gli attori abbiano condotto vite distinte per sette anni, non erano pronti a rendere pubblica la notizia prima. Durante questi anni non sono mancati voci e rumors sul loro rapporto, ma nessuno si sarebbe aspettato una notizia del genere.

Come sottolinea l'attrice sono arrivati alla separazione perché erano "esausti di provare" ma allo stesso tempo ha giurato solennemente a Smith che non avrebbero mai divorziato. Attualmente infatti vivono in case separate, ma non hanno piani per il divorzio.

Come si sono conosciuti Will Smith e Jada Pinkett?

Si sono conosciuti nel 1990, quando lui aveva 22 anni e lei ne aveva 19. Will era stato scelto per il ruolo principale nella sitcom 'Willy, il principe di Bel-Air', mentre la giovane attrice aveva sostenuto un provino per interpretare la sua fidanzata.

Chi è la prima moglie di Will Smith?

Prima di unirsi in matrimonio con Jada Pinkett, Smith è stato sposato per 3 anni con Sheree Zampino: CEO di un'azienda che produce e vende prodotti per la skincare e anche showgirl, originaria di Schenectady, nello stato di New York. Dal matrimonio durato solo 3 anni è nato il primogenito di Will Smith, Trey Smith.

La scelta del poliamore

Tra gli episodi che hanno fatto più discutere nella coppia di Hollywood, oltre al celeberrimo schiaffo agli Oscar, c'è quello della dichiarazione di coppia aperta, che Will Smith e Jada Pinkett diedero al loro rapporto, dopo che lei fu scoperta e messa alla gogna per aver passato una notte di fuoco insieme al cantante August Alsina. Crolla dunque il sogno che incorniciava la coppia tra le più longeve di Hollywood. In occasione dei venti anni di matrimonio Will aveva dedicato a sua moglie queste bellissime parole:

"Oggi 20 anni assieme. Quel giorno ci siamo tenuti per mano e ingenuamente abbiamo percorso la navata laterale della chiesa. L'amore è come il giardinaggio. Ho imparato che ci dobbiamo aiutare reciprocamente per far sbocciare la parte più bella dell’altro. Ho imparato a nutrire i tuoi sogni piuttosto che lottare per soddisfare i miei bisogni egoistici e saziare le mie insicurezze. L‘amore è ascoltare, è donare, è libertà. Felice anniversario, mia regina! Sarò per sempre pronto a coltivare la tua profonda verità".