"Ho il terrore della volgarità, per questo piacevo a Berlusconi"

Cristiano Malgioglio torna con un nuovo brano, 'Vita Porno', composto in collaborazione con Bungaro e Niccolò Agliardi, cantautore e compositore vincitore di un Golden Globe. "Il pezzo è stato scritto da Bungaro, un cantautore meraviglioso e raffinato. Il titolo è forte, ma è una metafora che racchiude un testo d'amore. Quando me l'hanno proposto, ho apprezzato perché sono una persona ironica e penso che l'ironia aiuti a vivere meglio. Quello che è veramente 'porno' è la società di oggi; il mondo sta andando al contrario. Non dobbiamo fermarci al titolo, ma guardare il contenuto", dice Malgioglio a Rtl 102.5.

"Ho il terrore della volgarità. Ho avuto successo perché tocco il cuore delle persone. Mi ricordo un compleanno di Alfonso Signorini, c'era Berlusconi che mi disse: 'Lei piace molto alla gente, piace anche a me perché è lontano dalla volgarità'. Questo è un regalo molto bello, che ancora porto con me. Io sono diverso da tutti, vengo in punta di piedi".

Sempre a Rtl 102.5 Malgioglio ha condiviso alcune curiosità su due suoi successi, 'L'importante è finire' e 'Gelato al cioccolato': "Il testo di 'L'importante è finire' è il racconto della fine di una storia d'amore. Avevano capito il contrario e la canzone è stata censurata. Era una canzone innocente. 'Gelato al cioccolato', invece, nasce perché amo il budino, lo stavo preparando e invece di mettere lo zucchero ho messo il sale ed è venuto salato. Stavo scrivendo il testo ed è uscito fuori questo 'dolce un po' salato', ma ci hanno ricamato su: è un successo incredibile, mi piace quando le persone lo cantano con me". Quanto ai suoi progetti per il futuro, "vorrei fare un disco in lingua turca: mi piace la musica, hanno suoni straordinari", confessa Malgioglio.