Dopo i Golden Globe, un altro appuntamento importantissimo nella stagione dei premi cinematografici, che culmina con la notte degli Oscar a inizio marzo. Tra sorprese e conferme, i Critics' Choice Awards assegnati a Santa Monica, in California, nella notte tra il 7 e l'8 febbraio, danno un'idea di quello che potrebbe accadere durante le premiazioni degli Academy Awards (Foto).

Il premio più importante è totalmente inaspettato: 'Anora', che non ha vinto altro nel corso della serata, è stato incoronato come Miglior Film dell'anno. Tre premi sono stati vinti invece da 'Emilia Perez' dopo la polemica sui tweet razzisti della protagonista Karla Sofía Gascón, che non si è presentata nonostante avesse ricevuto una nomination. Candidato in dieci categorie, il film di Jacques Audiard ha vinto Miglior Film Straniero, Miglior Canzone e Miglior Attrice Non Protagonista per la performance di Zoe Saldaña.

Sembra certo però che Karla Sofía Gascón sia completamente fuori gioco nella corsa all'Oscar 2025 come Miglior attrice protagonista, che ormai tutti già vedono nelle mani di Demi Moore. Dopo lo storico Golden Globe, l'attrice ha conquistato il Critics' Choice Awards e l'horror che la vede nel ruolo principale, 'The Substance', è stato premiato anche per la Miglior sceneggiatura originale e per il Miglior trucco e acconciatura.

Tre premi anche al musical di successo 'Wicked': Migliori costumi, Miglior scenografia e l'ambito Miglior Regia a Jon M. Chu (che salendo sul palco ha gridato: 'Vincerò un Oscar!'). Gli attori premiati sono invece Adrien Brody per 'The Brutalist' come protagonista e Kieran Culkin per 'A Real Pain' come non protagonista.

Tra i vincitori anche un italiano: è di Marco Costa il premio per Miglior montaggio 2025 grazie al lavoro fatto in 'Challengers' di Luca Guadagnino, che conquista anche un altro Critics Choice Awards, quello per la colonna sonora.

La lista completa dei vincitori

Premi cinematografici

Miglior film: Anora

Miglior regista: Jon M. Chu (Wicked)

Miglior attore protagonista: Adrien Brody (The Brutalist)

Miglior attrice protagonista: Demi Moore (The Substance)

Miglior attore non protagonista: Kieran Culkin (A Real Pain)

Miglior attrice non protagonista: Zoe Saldaña (Emilia Perez)

Miglior attore/attrice esordiente: Maisy Stella (My old ass)

Miglior cast: Conclave

Miglior sceneggiatura originale: Coralie Fargeat (The Substance)

Miglior sceneggiatura adattata: Peter Straughan (Conclave)

Miglior fotografia: Jarin Blaschke (Nosferatu)

Miglior scenografia: Nathan Crowley e Lee Sandales (Wicked)

Miglior montaggio: Marco Costa (Challengers)

Migliori costumi: Paul Tazewell (Wicked)

Miglior trucco e acconciatura: Stéphanie Guillon, Frédérique Arguello e Pierre-Olivier Persin (The Substance)

Migliori effetti speciali: Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe e Gerd Nefzer (Dune: Parte 2)

Miglior film animato: Il robot selvaggio

Miglior commedia: Parità tra 'A Real Pain' e 'Deadpool & Wolverine'

Miglior film straniero: Emilia Perez (Francia)

Miglior canzone: 'El Mal', scritta da Clément Ducol, Camille e Jacques Audiard (Emilia Perez)

Miglior colonna sonora: Trent Reznor e Atticus Ross (Challengers)

Premi televisivi

Miglior serie drammatica: 'Shōgun' (FX / Hulu)



Miglior attore in una serie drammatica: Hiroyuki Sanada per 'Shōgun' (FX / Hulu)



Miglior attrice in una serie drammatica: Kathy Bates per 'Matlock' (CBS)



Miglior attore non protagonista in una serie drammatica: Tadanobu Asano per 'Shōgun' (FX / Hulu)



Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica: Moeka Hoshi per 'Shōgun' (FX / Hulu)



Miglior serie comedy: 'Hacks' (HBO | Max)



Miglior attore in una serie comedy: Adam Brody per 'Nobody Wants This' (Netflix)



Miglior attrice in una serie comedy: Jean Smart per 'Hacks' (HBO | Max)

Miglior attore non protagonista in una serie comedy: Michael Urie per 'Shrinking' (Apple TV+)

Miglior attrice non protagonista in una serie comedy: Hannah Einbinder per 'Hacks' (HBO | Max)

Miglior miniserie: 'Baby Reindeer'



Miglior film per la televisione: 'Rebel Ridge' (Netflix)

Miglior attore in una miniserie: Colin Farrell per 'The Penguin' (HBO | Max)

Miglior attrice in una miniserie: Cristin Milioti per 'The Penguin'

Miglior attore non protagonista in una miniserie o film per la televisione: Liev Schreiber per 'The Perfect Couple' (Netflix)

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film per la televisione: Jessica Gunning per 'Baby Reindeer' (Netflix)

Miglior serie in lingua straniera: 'Squid Game' (Netflix)

Miglior serie animata: 'X-Men '97' (Disney+)

Miglior talk show: 'John Mulaney Presents: Everybody's in LA' (Netflix)

Miglior speciale comedy: 'Ali Wong: Single Lady'