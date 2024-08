Da Rose Villain a The Kolors, protagonisti della Perdonanza Celestiniana a L'Aquila

Renato Zero, I Pooh, The Kolors, Malika Ayane, il duo Colapesce Dimartino, i Tiromancino e Achille Lauro, Rose Villain accanto a Ezio Greggio, Ambra Angiolini e Umberto Tozzi. Sono alcuni dei protagonisti della 730esima edizione della Perdonanza Celestiniana, che si terrà dal 23 al 30 agosto nel capoluogo abruzzese, proclamato Capitale Italiana della Cultura 2026.

"Siamo qui per rinnovare il messaggio di fratellanza e riconciliazione quantomai attuale alla luce dei conflitti drammaticamente in corso e della situazione in Medioriente sempre più preoccupante - ha dichiarato nel corso della conferenza stampa che si è svolta oggi all'Aquila, il sindaco Pierluigi Biondi -. Ma siamo qui anche per raccontare una festa che migliora di anno in anno, che attraversa tanti generi e che vede coinvolte varie generazioni sia della nostra città che dei numerosi turisti presenti che approfitteranno del ricco calendario per godere dei nostri spettacoli” - ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. Sarà come sempre un’edizione tutta da vivere, con l’obiettivo della riconquista degli spazi - ha aggiunto - Ogni anno durante la Perdonanza si rinnova il messaggio di Celestino e si rinnova la comunità dell’Aquila".

"Questa è la mia settima edizione della Perdonanza, un evento importante diventato internazionale, un momento di riflessione collettiva, uno spettacolo, costruito nella città per la città e non solo, che mai come ora veicola messaggi spirituali e terreni - ha commentato il direttore artistico Leonardo De Amicis- Anche quest’anno il mio impegno di collaborazione è per L’Aquila e per la sua gente che riconosce il valore delle relazioni tra le persone anche attraverso la musica. Ogni anno una nuova sfida che si rinnova con grande entusiasmo e orgoglio di far parte di questa grande comunità".