La scelta di raccontare i due anni vissuti a combattere contro un tumore ai polmoni è arrivata a battaglia vinta. Ieri, in occasione della partita in casa con l'Atalanta, la curva del Bologna ha deciso di rendere omaggio a Luca Carboni con uno striscione che prende in prestito proprio una delle canzoni più famose del cantautore: "Dai Luca, c'hai un fisico bestiale".