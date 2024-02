Daniele Silvestri torna con il podcast dal primo marzo

Riparte "Le cose che abbiamo in comune", realizzato in collaborazione con Fandango

Max Gazzè, Sergio Cammariere, Finaz, Rodrigo D’Erasmo, Rocco Papaleo, Lillo, Petra Magoni, Niccolò Fabi, Andrea Satta, Rancore. Una grande famiglia, quella di Daniele Silvestri, che abbiamo visto non solo sul palco del live "Il Cantastorie recidivo", i 30 concerti all'Auditorium Parco della Musica che celebrano i suoi 30 anni di carriera, ma anche nel podcast di successo "Le cose che abbiamo in comune", realizzato in collaborazione con Fandango. Dal 1 Marzo, dopo una piccola pausa, nuovi ospiti saliranno a sorpresa sul palco per accompagnarlo in questo progetto inedito disponibile su Youtube, Spotify e tutte le piattaforme di ascolto.

Prodotto da Fandango Podcast, il progetto - anche vodcast – ha visto Silvestri ritagliarsi una parentesi durante i concerti e, accompagnato in ogni puntata da un ospite diverso, raccontare insieme scorci di vita, aneddoti, ricordi e riflessioni.

Dialoghi profondi e coinvolgenti che portano sul palco nuove storie e alternano racconto e musica, ironia e pensiero, applausi e silenzi attenti, mostrando un Silvestri inedito, perfetto padrone di casa anche nella veste di ‘conduttore’ in questo nuovo modo di fare talk show.

"Quando è nata l’idea del podcast live mi sono chiesto se stessi esagerando, se non stessi chiedendo troppo al pubblico che veniva per un concerto, già bello intenso e ricco di suo.. E invece è diventato forse il momento più atteso, anche per noi sul palco. Un respiro diverso, imprevedibile e sempre pieno di spunti e stimoli nuovi. E i prossimi 20 incontri promettono ancora di più. Non vedo l’ora!" ha detto Silvestri a proposito delle prime date, tantissime sold out, che riprenderanno fino al 14 aprile.

Il resident show a Roma “Il Cantastorie Recidivo”, prodotto e organizzato da Francesco Barbaro per OTR Live in collaborazione con Fondazione Musica per Roma, continua il 26, 27 e 28 febbraio, l'1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 27, 28 e 29 marzo, e l'11, 12, 13 e 14 aprile. Con diverse date già sold out.