circle x black
Cerca nel sito
 

Danny Elfman, una data in Italia con le colonne sonore di Tim Burton

Il primo luglio all'Auditorium Parco della Musica di Roma, le proiezioni curate dal regista appositamente

Danny elfman e Tim Burton
Danny elfman e Tim Burton
16 dicembre 2025 | 17.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I film di Tim Burton rivivono l’1 luglio 2026 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma (Viale Pietro de Coubertin, 30) con Danny Elfman, iconico compositore e collaboratore del regista da oltre 35 anni. L’evento è organizzato da Intersuoni Bmu in collaborazione con Bass Culture e Fondazione Musica per Roma. Lo show 'Danny Elfman's Music from the Films of Tim Burton' farà rivivere le atmosfere di film indimenticabili come 'La fabbrica di cioccolato', 'The Nightmare Before Christmas', 'Edward mani di forbice' e molti altri tra cui la serie Netflix di grande successo 'Mercoledì'.

Uno spettacolo immersivo in cui l’orchestra sinfonica dialoga con suggestive proiezioni tratte dai film, appositamente selezionate da Tim Burton per questo show! Durante la serata, che si svolge in occasione del Roma Summer Fest 2026, Elfman interpreterà in prima persona alcuni dei momenti cinematografici più amati, amplificando l’atmosfera e il coinvolgimento del pubblico.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Danny Elfman Tim Burton Auditorium Parco della Musica Roma Summer Fest
Vedi anche
News to go
Torna la lebbra in Europa, casi in Romania e Croazia
Flaminia sarebbe pronta al debutto: il primo volo all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese - Video
News to go
Bankitalia: nel 2024 spesa gestione conti correnti tradizionali sale a 101,1 euro
Manovra, Schlein: "A rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari" - Video
News to go
Sciopero aerei mercoledì 17 dicembre: stop di quattro ore e possibili disagi
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza