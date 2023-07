Danza, da Abbagnato a Sergio Bernal, gala Etoiles a Ravenna Festival

Da Eleonora Abbagnato a Sergio Bernal, divo del flamenco andaluso, da Audric Bézard, direttamente dall'Opéra di Parigi al giovanissimo Daniil Simkin accanto a Tatiana Melnik, Claudia García Carriera, Ricardo Castellanos de Rojas, al coreano Seomyeong Heo, all'astro nascente italiano Matteo Miccini, in forza allo Stuttgart Ballet. Sono alcune delle star del gala Les Etoiles, creato da Daniele Cipriani, in programma al Festival di Ravenna il 20 giugno al Pala De Andrè. Completano il cast Sasha Riva e Simone Repele con la prima nazionale di 'Eyes Wide Shut / Open Your Eyes' che il coreografo Marco Goecke ha creato per loro.