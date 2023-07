Danza: da Sergio Bernal al 'Lago' del Nbc, al via all'Aquila 'I cento passi'

Apre all'Aquila il 24 luglio con 'Il lago dei cigni' del Nuovo Balletto Classico erede della premiata ditta Cosi- Stefanescu, 'I cento passi', festival internazionale di danza diretto da Loredana Errico e Amalia Salzano in programma fino al 18 settembre. Un calendario ricco di appuntamenti che prevede, tra l'altro, la presenza della Compagnia Movimento Danza di Napoli, del Gruppo Danza Oggi di Patrizia Salvatori con laboratori e spettacolo site specific, la star del flamenco Sergio Bernal ('Una noche con Sergio Bernal, il 2 agosto), la compagnia Egribianco di Torino accanto al coreografo e regista siciliano Roberto Zappalà, alla compagnia Megakles Ballet.

"L'edizione del 2023 del Festival riflette la necessità di fare chiarezza sulla funzione che hanno i Festival e sul ruolo che questi rivestono nella società di oggi, mutata notevolmente dagli eventi che hanno colpito tutto il mondo - dichiarano le due direttrici artistiche - Un Festival è sempre una 'festa popolare', con manifestazioni di arte, cultura, folclore. Una celebrazione del vivere insieme per condividere nuove esperienze artistiche con tutte le compagnie, i danzatori, i coreografi, gli autori con i quali condividiamo la passione per il teatro e Tersicore".

"La danza deve partire dai territori e deve partire dai giovani per far crescere nuove generazioni di artisti - ha dichiarato Mvula Sungani, consigliere per la Danza del Ministero della Cultura Gennaro Sangiuliano - Il ministro e i suoi uffici stanno lavorando per l’attuazione del Codice dello spettacolo. Il Festival dei 100 passi è già un’eccellenza, deve continuare a crescere ed essere un punto di riferimento della cultura della danza nel centro Italia".