Danza, la coppia Tissi-Smirnova nel 'Lago' di Nueyev alla Scala

Tutto esaurito per le dieci recite in programma dal 15 al 27 settembre, in scena anche i neo sposi Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko

Con il 'Lago dei cigni' di Čajkovskij, nella versione coreografica di Rudolf Nureyev, nel prezioso e storico allestimento firmato da Ezio Frigerio e Franca Squarciapino, riprende l’attività della Compagnia di balletto del Teatro alla Scala dopo le vacanze estive. Tutto esaurito per le dieci recite in programma, che vedranno alternarsi artisti scaligeri e ospiti di richiamo internazionale. Nei ruoli principali di Odette/Odile e Siegfried i neo sposi Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko (nella recita di apertura del 15 e poi il 19 settembre), Martina Arduino e Claudio Coviello (16 e 20 settembre), Alice Mariani e Mattia Semperboni (21 e 23 settembre), Maria Celeste Losa e Navrin Turnbull (25 e 27 settembre). Nelle recite del 22 e 26 settembre, in cartellone Jacopo Tissi, ex primo ballerino del Bolshoi, nominato ad agosto principal dancer all'Het National Ballet di Amsterdam, e Olga Smirnova, stella internazionale, prima ballerina al Dutch National Ballet per la prima volta alla Scala.

Il doppio ruolo del precettore Wolfgang e del mago Rothbart sarà interpretato da Marco Agostino, Christian Fagetti, Gabriele Corrado e Emanuele Cazzato nel corso della varie recite, che saranno una splendida occasione per tanti artisti di cimentarsi nei molti ruoli e nei tanti momenti di insieme del balletto. Sul podio Koen Kessels a dirigere l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala. E con il ritorno del balletto in scena riprende anche la programmazione della piattaforma LaScalaTv, con la diretta della rappresentazione conclusiva del 27 settembre del 'Lago dei cigni'. Allo streaming dello spettacolo si aggiunge anche una ulteriore opportunità, riservata alle scuole, nella sezione Educational della piattaforma. La possibilità di seguire, in diretta e con un’introduzione di Mario Acampa, la prova di insieme dell’11 settembre, con collegamento gratuito su prenotazione a partire dalle 13.15.

Il 12 settembre alle ore 18 presso il Ridotto dei Palchi 'A. Toscanini' si svolgerà il consueto appuntamento del ciclo 'Prima delle prime – Balletto' realizzato da Teatro alla Scala in collaborazione con Amici della Scala. Sarà Valentina Bonelli a introdurre il balletto nell’incontro intitolato 'Menzogna e sortilegio nel classico imperiale'. Le rappresentazioni proseguiranno a ottobre al Teatro Lirico di Cagliari. Per sette recite dal 3 all’8 ottobre, il 'Lago' di Nureyev tornerà sul palcoscenico che già ha accolto in passato la Compagnia scaligera. In scena i primi ballerini, i solisti e gli artisti del Corpo di Ballo, con la bacchetta di Kevin Rhodes a dirigere l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari.

Dopo aver allestito il suo primo Lago dei cigni al Wiener Staatsoper nel 1964, Nureyev metterà in scena vent’anni dopo, direttore del Ballo all’Opéra di Parigi, la sua definitiva produzione del capolavoro čajkovskijano. Questa stessa produzione entrerà dal 1990 nel repertorio del Teatro alla Scala. Quando il 'suo' Lago approda alla Scala nel 1990, Nureyev è anche in scena, e tiene per sé il ruolo chiave, equivoco, speculare, di Wolfgang/Rothbart. Ma è per il Principe che Nureyev ha creato ardue variazioni, ponendolo al centro di tutte le linee drammaturgiche. Nella lettura di Rudolf Nureyev il protagonista assoluto è Siegfried, un principe romantico dall’animo malinconico più che eroico, contemplativo e meditativo. Una versione introspettiva e complessa sul piano tecnico e interpretativo, una tragedia totale che non lascia spazio a lieto fine o riscatto eroico.