Danza, tournée in Cina per il BdR con la star di 'Amici' Carola Puddu

A distanza di dodici anni dal fortunato tour del 2011 in Cina, il Balletto di Roma, diretto da Francesca Magnini, torna nuovamente protagonista nei principali teatri della Cina (14 recite in 10 importanti città) con 'Giulietta e Romeo', una delle produzioni più acclamate (record di sold out ineguagliato) firmata dal regista e coreografo Fabrizio Monteverde. In oltre 20 anni, ha registrato 350 rappresentazioni e più di 250mila spettatori. Protagonisti nei ruoli principali la star di 'Amici' Carola Puddu (Giulietta) accanto a Paolo Barbonaglia (Romeo) e agli interpreti della storica compagnia romana, fondata da Franca Bartolomei e Walter Zappolini, che nel 2020 ha festeggiato 60 anni di attività.

La tournée è realizzata con il sostegno del Mic Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo, il contributo della Regione Lazio Furs 2022 e dell’Istituto Italiano di Cultura di Pechino, il supporto dell’Istituto Italiano di Cultura di Shanghai, il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Italy China Council Foundation Iccf.

Si parte l'8 settembre da Shenzen (Nanshan Cultural and Sports & Center Grand Theater) per poi proseguire alla volta di Jiangmen (Performing Arts Center), Guangzhou (Grand Theatre), Pechino (Beijing Tianqiao Performing Arts Center), Wenzhou (High Tech Culture Plaza), Yiwu (Culture Square Theatre), Yangzhou (The Grand Canal Theater), Hangzhou (Golden Sands Lake Grand Theatre), Zhoushan (Zhoushan Theater), Shanghai, (New Bund Cultural Performing Center).