Danza, tra 'Caravaggio' e 'Dorian Gray' il ritorno a Caracalla di Roberto Bolle

Dopo il successo delle recite di 'Cenerentola', ritorna Roberto Bolle al Caracalla Festival 2023. Domani parte da Roma il tour di Roberto Bolle and Friends, il Gala dei gala, che ogni anno riunisce alcune delle stelle più brillanti del panorama ballettistico mondiale. Si replica il 12 e il 13, sempre alle 21. Il Teatro Grande delle antiche terme romane sarà illuminato dalla bravura di talenti come Bakhtiyar Adamzhan dell’Astana Opera, António Casalinho del Bayerisches Staatsballett, Travis Clausen-Knight, guest internazionale, Valentine Colasante dell’Opéra National di Parigi, Melissa Hamilton del Royal Ballet di Londra, Maria Khoreva del Mariinsky Ballet, Paul Marque dell’Opéra National di Parigi, Tatiana Melnik dell’Hungarian National Ballet e Casia Vengoechea, guest internazionale.

Il programma, ricco e trasversale, propone coreografie legate alla tradizione del balletto classico e brani più moderni di grande impatto. Celebri estratti dal repertorio classico quali 'Il corsaro' e 'Le fiamme di Parigi' si alternano a titoli creati da Wayne McGregor, Massimiliano Volpini, Mauro Bigonzetti. Il prossimo appuntamento con la danza a Caracalla è il 23 luglio. Il cartellone estivo prosegue con il Gran Gala di Danza al Teatro Grande alle 21 con i danzatori della compagnia e gli ospiti Maia Makhateli e Jacopo Tissi, mentre alle 19 gli Allievi della Scuola di Danza dell’Opera diretta da Eleonora Abbagnato al Teatro del Portico saranno in scena con una suite da 'Raymonda' di Marius Petipa e 'Il carnevale degli animali' di Davide Bombana.

Il programma di Roberto Bolle and Friends comprende 'Alma porteña' su musiche di Astor Piazzolla firmato Massimiliano Volpini con Roberto Bolle e Melissa Hamilton, ( al violino Alessandro Quarta), il pas de deux dal 'Corsaire' con Maria Khoreva e Bakhtiyar Adamzhan, 'Les Indomptes', una coreografia di Claude Brumachon ripresa da Benjamin Lamarche su brani di Wim Mertens con Roberto Bolle e Travis Clausen-Knight. Seguiranno 'Le Fiamme di Parigi' (coreografia di Vasilij Vainonen su musica di Boris Asafiev), in scena Tatiana Melnik e António Casalinho, 'Sphere', un nuovo assolo creato da Mauro Bigonzetti per il grande danzatore italiano, un estratto del superpremiato 'Caravaggio' (pagine scelte di Bruno Moretti e Claudio Monteverdi) per il duo Bolle - Maria Khoreva, accanto all'assolo 'In awakening', creato da Isyan Jiang su una partitura di Senking interpretato dalla star dell'Opera di Astana Bakhtiyar Adamzhan.

Gran finale con 'Grand Pas Classique' di Victor Gsovskij su brani di Daniel – François Auber, protagonisti due stelle dell'Opéra di Parigi, Valentine Colasante e Paul Marque, 'Infra' di Wayne McGregor sulle note di Max Richter che vedrà il ritorno sul palco di Melissa Hamilton e Roberto Bolle, 'I' di Philippe Kratz ispirato dai Soundwalk Collective con Casia Vengoechea e Travis Clausen-Knight. Ed infine uno dei cavalli di battaglia di Robert Bolle, già applaudito a Caracalla, 'Dorian Gray', la pièce di Massimiliano Volpini su una partitura composta da Alessandro Quarta e arrangiata sul tema della Passacaglia di von Biber.