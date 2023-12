De' Giorgio: 'Con sold out jumpsuit Chiara Ferragni ha vinto un'altra battaglia"

"Con il suo jumpsuit del brand Laneus Chiara Ferragni ha vinto un'altra battaglia. E' riuscita a provocare indignazione, commozione e il sold out del capo in cachemire. Chapeau. La nota influencer, tra le lacrime, ha vinto un'altra battaglia. E' il suo mestiere, supportata indubbiamente da una squadra di esperti e attenti consiglieri". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos Edoardo de' Giorgio, esperto di marketing, professore in alcune importanti Accademie di Moda Italiane, consulente tv.

E ha aggiunto: "Si è parlato anche di un 'confronto' voluto con l'attivista di origine palestinese Salma Shawa che indossava un completo molto simile al suo. A mio avviso solo un caso fortuito, nessuna 'forzatura' politica. Del resto il grigio è il colore che si addice perfettamente a momenti di difficoltà. Ma non dimentichiamo che la Ferragni, influencer e amata dalla moda - prosegue - ha scelto una tonalità e un capo che vanno per la maggiore. Magari da indossare per lo shopping quotidiano o per accompagnare i figli a scuola con sneaker, piumino bianco e sciarpona con frange".

"E' pur vero che in questi ultimi giorni molti ammiratori della Ferragni l'hanno abbandonata sui suoi social - ha proseguito De' Giorgio - ma il sold out della sua jumpsuit dimostra ancora quanto sia amata e ricercata. Un mea culpa organizzato a tavolino nelle scuse e nell'abito quello accaduto con il pandoro Balocco. Dimostra quanto Chiara Ferragni, nonostante tutto, sia ancora seguita e imitata".