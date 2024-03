'Di tanti palpiti' in scena a Milano con Luciana Savignano

Il Teatro Gerolamo di Milano si prepara ad accogliere 'Di tanti palpiti', una serata all'insegna della bellezza della danza e dell'emozione della musica, con la presenza speciale della stella, l’étoile del Teatro alla Scala di Milano, Luciana Savignano. Lo spettacolo si terrà domani sera alle 20. Savignano, celebre ballerina, porterà in scena la sua arte e la sua profonda comprensione della danza. Figlia d'arte, ha iniziato la sua carriera giovanissima, per poi affermarsi come una delle più grandi ballerine del panorama internazionale. Il suo talento e la sua passione trasformeranno il palcoscenico in un luogo magico, dove l'anima si esprime attraverso il movimento.

Protagonista e 'anima' della serata è 'Madame Cecchetti', incarnazione dell’insegnante di danza per antonomasia, russa, che evoca, declinata al femminile, il grande ballerino e maestro vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, Enrico Cecchetti, padre di un vero e proprio metodo di danza classica. 'Madame Cecchetti' ci parlerà anche di musica, leggendo pagine del diario del marito, grande direttore d’orchestra.

Lo spettacolo presenterà il suono del tango di Astor Piazzolla. Compositore argentino di fama mondiale, ha rivoluzionato il genere del tango, portandolo a nuove vette di espressione e emotività. Tutti gli artisti coinvolti nello spettacolo provengono dal Teatro alla Scala di Milano. Maddalena Cicogna, già ballerina del corpo di Ballo della Scala, porterà la freschezza delle sue giovani allieve dello Studio DY&G.