"Conduco BellaMa' con un mantello che costa come la tua colazione". Pierluigi Diaco replica alla battuta di ieri di Fiorello sul budget della sua trasmissione con queste parole, indossando durante tutta la sua trasmissione, appunto, un mantello nero con tanto di musica di Batman in sottofondo. Ma cosa ha detto Fiorello ieri al Festival di Sanremo? Si è mostrato davanti all'Ariston con un mantello nero e la scritta 'Pensati libero, è l'ultimo', dedicata ad Amadeus e, poi, ha spiegato che per fare il tutto hanno "usato tutto il budget di una puntata di BellaMa'".

"Oggi ho chiamato il nostro direttore del DayTime, Angelo Mellone, e gli ho chiesto un extra budget: questo mantello per affittarlo ci è costato quanto la colazione di Fiorello al mattino, prima di condurre Viva Rai2" ha scherzato allora Diaco.

