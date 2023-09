Divertimento e sentimento nella stagione del teatro Manzoni di Roma

Si dipanerà come da tradizione all'insegna del divertimento e del sentimento, attraverso gialli comici e tragicommedie, la nuova stagione del Teatro Manzoni di Roma, con un occhio particolare puntato sulla drammaturgia italiana contemporanea, come spiega il suo direttore artistico Pietro Longhi, che sarà impegnato a febbraio assieme a Edy Angelillo, diretti da Enrico Maria Lamanna, nella pièce 'Montagne russe', che in Francia ha debuttato nel 2004 protagonista Alain Delon.

Il sipario si aprirà il 5 ottobre con la prima rappresentazione in Italia della commedia brillante di Norm Foster, 'C’è un cadavere in giardino', protagonisti Sergio Muniz e Miriam Mesturino diretti da Silvio Giordani. A seguire Ottavia Bianchi, Patrizia Ciabatta, Beatrice Gattai e Giulia Santilli, ovvero le protagoniste la scorsa stagione di 'Le sorellastre', che ora portano 'Moira, casa, famiglia e spiriti'. Si prosegue con 'Fino alle Stelle', commedia musicale scritta e interpretata da Agnese Fallongo e Tiziano Caputo.

Quindi, sarà la volta della trasposizione teatrale di un cult degli anni Ottanta: 'Tre uomini e una culla', adattamento firmato dalla stessa autrice del film francese Coline Serreau, per la regia e l'interpretazione di Gabriele Pignotta, che sarà anche lo spettacolo di Capodanno. In cartellone figurano nella seconda parte della stagione Max Pisu, Nino Formicola e Giancarlo Ratti con 'Forbici & Follia' che si annuncia come uno spettacolo interattivo in cui il pubblico sarà il vero protagonista.

Si prosegue con il giallo comico 'Chi l’ha vista?' interpretato da Enzo Casertano e Paola Tiziana Cruciani anche autrice e regista; Fioretta Mari, Patrizia Pellegrino e Blas Roca Rey per 'Donnacce' di Gianni Clementi. A chiudere la stagione, con ultima replica il 2 giugno, saranno Paola Gassman e Mirella Mazzeranghi con la commedia tragicomica 'Tutto per Lola' per la regia di Silvio Giordani.

(di Enzo Bonaiuto)