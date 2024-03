Domani su Canale 5 'Amici verso il Serale'

Il programma celebra il percorso dei 15 ragazzi che hanno conquistato la maglia oro e che si sfideranno in prime time dal 23 marzo

Si intitola 'Amici verso il Serale', lo speciale appuntamento che domani su Canale 5 alle 14 celebrerà il percorso, tra gioie e ostacoli, dei 15 ragazzi che hanno conquistato l'ambitissima 'maglia oro' che dà accesso alla fase finale del talent di Maria De Filippi, in onda in prime time dal 23 marzo. Da sabato prossimo si sfideranno, in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, 7 cantanti (Ayle, Holden, Lil Jolie, Martina, Mida, Petit e Sarah) e 8 ballerini (Dustin, Gaia, Giovanni, Kumo, Lucia, Marisol, Nicholas e Sofia). Lo speciale di domani li racconterà tra impegno ed emozioni nel viaggio più importante della loro vita.